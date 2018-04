Kosovo: governo avvia lavori per statuto Associazione municipalità serbe

- Il governo di Pristina ha avviato i primi passi per redigere lo statuto dell'Associazione delle municipalità a maggioranza serba. Lo ha annunciato oggi il premier Ramush Haradinaj come riportato dalla stampa locale. Secondo quanto spiegato dal capo del governo, un team direttivo è stato incaricato di predisporre lo statuto, secondo quanto previsto dall'accordo raggiunto tra Pristina e Belgrado con la mediazione di Bruxelles. Anche del personale internazionale dovrebbe assistere il team direttivo kosovaro nella redazione dello statuto. L'annuncio del premier avviene dopo l'ultimatum della Lista serba, che aveva minacciato il governo di Pristina di procedere in maniera autonoma nel caso l'esecutivo non avesse provveduto entro tre settimane.(Kop)