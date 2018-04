Serbia: premier Brnabic, questione Kosovo non può fermare cammino Ue Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione del Kosovo "non può fermare il percorso europeo della Serbia": lo ha detto la premier serba, Ana Brnabic, secondo quanto riporta la stampa locale. "La Commissione europea, ovvero l'Ue, non riconosce l'indipendenza del Kosovo, loro sono neutrali e devono esserlo perché cinque stati Ue non riconoscono e non riconosceranno l'indipendenza autoproclamata del Kosovo", ha detto Brnabic in un'intervista pubblicata oggi dalla rivista "Novi Magazin". Secondo Brnabic, l'Ue si aspetta da Belgrado la normalizzazione dei rapporti con Pristina perché non intende importare all'interno dell'Ue dei nuovi conflitti. "La normalizzazione dei rapporti può però significare molte cose: io credo che ciò sia in primo luogo nell'interesse della Serbia, non a causa dell'Ue ma per arrivare finalmente ad una soluzione a lungo termine", ha concluso la premier. (segue) (Seb)