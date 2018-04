I fatti del giorno - Balcani

- Albania: seduta su misure sicurezza dopo arresti per proteste contro pedaggi, tensioni nel tribunale di Tirana - Forti tensioni si registrano presso il tribunale di Tirana dove si sta svolgendo la seduta per le misure di sicurezza nei confronti dei 23 arrestati lo scorso fine settimana dopo la violenta protesta contro l'introduzione del pedaggio sulla tratta albanese dell'autostrada che collega il paese con il Kosovo. Da questa mattina centinaia di agenti delle forze di polizia hanno circondato la sede del tribunale. La situazione si è aggravata quando un gruppo dei deputati dell'opposizione composta dal Partito democratico (Pd) principale formazione del centro destra guidata da Lulzim Basha, e dal Movimento socialista per l'integrazione (Lsi) partito del centro sinistra, hanno chiesto con forza di entrare nell'aula dove doveva svolgersi la seduta, ma sono stati bloccati dalle forze dell'ordine. (segue) (Res)