Kosovo: presidente Thaci, progressi concreti verso liberalizzazione visti Ue (2)

- Il Kosovo ha recentemente compiuto un passo avanti significativo verso la liberalizzazione dei visti per i suoi cittadini nell’Unione europea, con la ratifica nelle scorse settimane dell’accordo sulla demarcazione dei confini tra Kosovo e Montenegro. Dopo aver dato adempimento a oltre 100 condizioni poste dalla Commissione europea per la liberalizzazione dei visti, la ratifica dell’accordo siglato nel 2015 tra Kosovo e Montenegro sulla delimitazione della frontiera comune era infatti l’ultimo passo apertamente richiesto a Pristina da Bruxelles. Se è vero che rimane ancora aperto il capitolo dei progressi nella lotta alla corruzione, le riforme in questo settore non dovrebbero tuttavia ostruire a lungo la liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari nell’Unione: tale sviluppo appare ora realmente possibile entro la fine del 2018.“Il Kosovo otterrà la liberalizzazione dei visti da parte dell'Unione europea intorno alla metà del prossimo dicembre”, ha dichiarato il presidente del parlamento di Pristina Kadri Veseli, in un'intervista all'emittente televisiva "T7" dopo che l'assemblea legislativa ha ratificato l'accordo con il Montenegro grazie al raggiungimento degli 80 voti a favore, ovvero il minimo necessario per ottenere il quorum dei due terzi necessario. Dopo l'esito positivo, anche il presidente kosovaro Thaci si è congratulato con i parlamentari del governo e dell'opposizione di Pristina per aver ratificato l'accordo. In una dichiarazione diffusa tramite il suo profilo Twitter, Thaci ha ringraziato "gli amici dall'Unione europea e dagli Stati Uniti per il sostegno" e anche "la leadership politica montenegrina per aver lavorato con noi". (segue) (Kop)