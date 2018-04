Infrastrutture: vicepremier macedone Osmani, autostrada Skopje-Blace strategica per Fyrom e Kosovo (2)

- La costruzione dell'autostrada tra Skopje e Blace è una priorità del governo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ,ha dichiarato nei giorni scorsi il vicepremier e ministro per gli Affari economici macedone Koco Angjusev, sottolineando in particolare i benefici nei rapporti economici con il Kosovo che saranno apportati dalla nuova infrastruttura. "Il progetto per il tratto autostradale di 13 chilometri da Skopje al valico di frontiera di Blace ha un costo stimato di 63 milioni di euro", ha detto Angjusev citato dall'agenzia di stampa "Mia". Secondo il ministro di Skopje, il governo sta cercando di assicurarsi un finanziamento della Banca europea di ricostruzione e sviluppo (Bers) per la realizzazione del progetto. (segue) (Mas)