Albania: protesta contro pedaggio, Tribunale conferma arresto per 11 manifestanti, in libertà gli altri 12

- Il Tribunale di Tirana ha deciso oggi pomeriggio di confermare il fermo in carcere per 11 manifestanti arrestati lo scorso fine settimana dopo la violenta protesta contro l'introduzione del pedaggio sulla tratta albanese dell'autostrada che collega il paese con il Kosovo. Altri due saranno ai domiciliari mentre per 10 manifestanti la Corte ha deciso l'obbligo di presentarsi al commissariato di polizia di Kukes. I 23 arrestati vengono accusati di "distruzione di proprietà" e "resistenza a pubblico ufficiale". Durante la protesta dello scorso fine settimana, i manifestanti hanno lanciato sassi contro le forze dell'ordine, per poi dare alle fiamme i caselli del pedaggio. (segue) (Alt)