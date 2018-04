Kosovo: ministro Giustizia conferma dimissioni direttore intelligence Gashi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'agenzia di intelligence kosovara (Kia), Driton Gashi, ha presentato le sue dimissioni. Lo ha confermato il ministro della Giustizia di Pristina, Abelard Tahiri, in un'intervista per l'emittente televisiva "T7". Secondo Tahiri, dopo la richiesta del premier Ramush Haradinaj sulle dimissioni di Gashi alla luce dell'arresto e l'estradizione dei sei cittadini turchi accusati di legami con il movimento Feto in Turchia, il capo dell'intelligence kosovara ha acconsentito in quanto "non vuole essere un ostacolo per future decisioni". Nei giorni scorsi la stampa di Pristina aveva prospettato la possibilità che Gashi mantenesse il suo posto come direttore dell'agenzia d'intelligence, nonostante la richiesta di dimissioni avanzata dal premier. In seguito alla vicenda dell'arresto dei cittadini turchi, il ministro dell'Interno Flamur Sefaj ha già confermato ufficialmente le sue dimissioni. (segue) (Kop)