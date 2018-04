Kosovo-Serbia: presidente Thaci, accordo vincolante è "urgenza" per Ue (2)

- "Non esiste un'alternativa al proseguimento del dialogo fra Belgrado e Pristina", ha dichiarato ieri il vicepremier e ministro del Commercio, turismo e telecomunicazioni del governo serbo, Rasim Ljajic, ospite dell'emittente "Rts". "La palla è solo parzialmente nella nostra parte di campo, e si attende la mossa della comunità internazionale e quella di Pristina. Dobbiamo risolvere (la questione) con il dialogo perché non ci sono alternative, ma dobbiamo insistere nell'attuazione di quanto concordato e allo stesso tempo cercare alleati politici", ha detto Ljajic. Ma le relazioni fra Belgrado e Pristina si sono fatte più tese dopo l'arresto e successivo rilascio, il 26 marzo a Mitrovica, del direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo Marko Djuric. (segue) (Kop)