I fatti del giorno - Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo-Serbia: presidente Thaci, accordo vincolante è "urgenza" per Ue - Il raggiungimento di un accordo vincolante tra Kosovo e Serbia è considerato "un'urgenza" dall'Unione europea. Lo ha sottolineato il presidente del Kosovo Hashim Thaci, facendo riferimento al contenuto della recente strategia di allargamento Ue verso i Balcani occidentali. "E' un'urgenza per noi e per Bruxelles, e speriamo che lo sia anche per Belgrado", ha detto Thaci come riportato dal portale d'informazione "Gazeta Express". Il presidente kosovaro ha quindi auspicato la firma di un accordo tra Pristina e Belgrado già entro quest'anno, notando inoltre che il riconoscimento reciproco tra i due paesi è il punto chiave dell'intesa che porterà alla normalizzazione dei rapporti. "Un accordo vincolante tra Kosovo e Serbia garantirà a Pristina il riconoscimento da parte dei cinque paesi Ue che non l'hanno ancora fatto, e accelererà l'adesione del Kosovo all'Ue e alla Nato", ha affermato Thaci nel suo intervento di oggi alla conferenza "Scenari dei grandi finali tra Kosovo e Serbia", organizzato a Pristina con il sostegno dell'ambasciata norvegese. (segue) (Res)