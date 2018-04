Kosovo: oggi decisione su sessione straordinaria parlamento dedicata a arresto cittadini turchi

- L'ufficio di presidenza del parlamento di Pristina si riunisce oggi per fissare la data della sessione di lavori straordinaria finalizzata a discutere sull'arresto e l'estradizione di sei cittadini turchi. Come riportato dalla stampa locale, a richiedere la riunione straordinaria del parlamento kosovaro è stato il maggiore partito dell'opposizione, Lega democratica del Kosovo (Ldk), che ha recentemente chiesto elezioni anticipate nel paese sostenendo che il governo del premier Ramush Haradinaj è ormai "incapace di guidare il paese". Il partito Alleanza per il nuovo Kosovo (Akr), partner della coalizione governativa guidato dal ministro degli Esteri Behgjet Pacolli, ha confermato ieri che il ministro dell'Interno Flamur Sefaj ha presentato le dimissioni rispettando la richiesta del premier Haradinaj. Una nota diffusa dal partito Akr conferma che l'esponente del partito lascia il governo di Pristina dopo la vicenda dell'arresto e dell'estradizione dei sei cittadini turchi sospettati di legami con il movimento Feto dell'ex imam Fetullah Gulen. Secondo quanto riportato dal quotidiano "Koha Ditore" il capo dell'intelligence kosovara non ha invece rispettato la richiesta di dimissioni avanzata da Haradinaj, mantenendo il suo ruolo. (segue) (Kop)