Serbia-Kosovo: vicepremier serbo Ljajic, non c'è alternativa a dialogo con Pristina (5)

- Il premier kosovaro Haradinaj ha assicurato nei giorni scorsi che non intende dimettersi nonostante la decisione della Lista serba di lasciare il governo. Parlando ai giornalisti dopo l'annuncio "senza senso" della Lista serba, Haradinaj ha affermato che "le azioni de giorni scorsi non erano diretto contro i cittadini serbi o contro agenti serbi, ma solo contro coloro che hanno violato le leggi". "Non intendo dimettermi", ha assicurato il premier aggiungendo che "il lavoro continuerà" anche grazie al sostegno ottenuto da altre forze politiche dopo la vicenda dell'arresto di Djuric. Commentando i fatti di Mitrovica, il premier ha detto che "il ministero dell'Interno ha agito secondo gli standard procedurali previsti e il ministero degli Esteri non ha autorizzato l'ingresso di Djuric nel territorio del Kosovo". Sempre nella giornata del 26 marzo le autorità di Pristina avevano rafforzato la presenza di agenti di sicurezza al valico di Jarinje, al confine con la Serbia, in modo da impedire la visita programmata da parte di Djuric. Il ministero degli Esteri di Pristina non aveva infatti autorizzato la visita dell'esponente del governo di Belgrado. (segue) (Seb)