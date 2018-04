Difesa: ministro serbo Vulin, l'India è un partner importante della Serbia

- L'India è per la Serbia un partner importante: lo ha dichiarato il ministro serbo della Difesa, Aleksandar Vulin, che oggi si trova a Mosca per la settima Conferenza sulla sicurezza internazionale. Secondo un comunicato del ministero di Belgrado, a margine dei lavori è avvenuto un incontro fra Vulin e l'omologo indiano, Nirmala Sitharaman. I due ministri hanno constatato che le relazioni fra Serbia e India sono tradizionalmente positive, osservando che la cooperazione bilaterale è caratterizzata dalla disponibilità da entrambe le parti ad un suo avanzamento. Vulin ha ringraziato la Sitharaman per il sostegno da parte dell'India all'integrità territoriale e alla sovranità nazionale della Serbia, come pure ad una risoluzione di tutte le questioni aperte in Kosovo in modo pacifico e attraverso il dialogo. Il ministro indiano ha espresso interesse per un avanzamento della cooperazione con il ministero della Difesa della Serbia, e ha invitato una delegazione di Belgrado a visitare la fiera degli armamenti ed equipaggiamenti militari Defexpo India 2018.(Seb)