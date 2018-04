Speciale infrastrutture: vicepremier macedone Osmani, autostrada Skopje-Blace strategica per Fyrom e Kosovo

- La costruzione dell'autostrada tra la capitale macedone Skopje e la città kosovara di Blace, insieme alla connessione all'autostrada Pristina-Blace, abbatterà i tempi di percorrenza della tratta tra le capitali di ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) e Kosovo. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro per gli Affari europei macedone Bujar Osmani, come riportato dal portale d'informazione "Nezavisem". Osmani ha detto che dopo la realizzazione dell'opera la tratta tra Skopje e Pristina sarà percorribile in tempi molti minori, passando "dalle oltre due ore attuali a meno di un'ora". Il vicepremier ha parlato dell'autostrada tra Skopje e Blace come di un "progetto complesso" che rappresenta tuttavia un'infrastruttura "di eccezionale importanza per le connessioni economiche sociali e culturali della Macedonia con la regione". Proprio sulla base dell'importanza strategica del progetto il governo di Skopje ha istituito un gruppo di lavoro ministeriale, presieduto da Osmani, per monitorare la realizzazione dell'opera.La costruzione dell'autostrada tra Skopje e Blace è una priorità del governo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ,ha dichiarato nei giorni scorsi il vicepremier e ministro per gli Affari economici macedone Koco Angjusev, sottolineando in particolare i benefici nei rapporti economici con il Kosovo che saranno apportati dalla nuova infrastruttura. "Il progetto per il tratto autostradale di 13 chilometri da Skopje al valico di frontiera di Blace ha un costo stimato di 63 milioni di euro", ha detto Angjusev citato dall'agenzia di stampa "Mia". Secondo il ministro di Skopje, il governo sta cercando di assicurarsi un finanziamento della Banca europea di ricostruzione e sviluppo (Bers) per la realizzazione del progetto.Il ministro delle Finanze macedone Kreshnik Bekteshi ha incontrato nei giorni scorsi il ministro per l'Innovazione e le imprese kosovaro Besim Beqaj, per un colloquio incentrato sulla costruzione dell'autostrada Blace-Skopje. Come riportato dall'agenzia "Mia", i due ministri hanno concordato sulla necessità di avviare i lavori di costruzione dell'infrastruttura nel 2019 "per portare benefici ai cittadini e agli imprenditori di entrambi i paesi". Altro argomento di confronto è stato legato ai preparativi per il prossimo vertice intergovernativo tra ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) e Kosovo. (Mas)