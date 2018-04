Albania: conclusa senza incidenti protesta opposizione (3)

- Le proteste di oggi sono state alimentate dalla manifestazione dello scorso fine settimana a Kukes, contro l'introduzione del pedaggio nella tratta autostradale che porta verso il Kosovo, degenerata in violenti scontri con la polizia. I manifestanti hanno completamente distrutto e poi dato alle fiamme i caselli autostradali. Almeno 23 persone sono state arrestate per "danni alla proprietà", e "resistenza a pubblico ufficiale". Per undici di loro la Corte ha confermato ieri "il fermo in carcere", due sono stati lasciati ai domiciliari, mentre per i restanti dieci, la Corte ha deciso l'obbligo di presentarsi al commissariato di Kukes. Basha ed i dirigenti dell'opposizione hanno chiesto oggi che "i manifestanti vanno liberati. Non è accettabile che i cittadini rimangano in carcere mentre i criminali sostenuti dal governo, circolano liberamente". (Alt)