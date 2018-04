Imprese: al via quarta edizione InBuyer a Milano

- Al via la quarta edizione di "InBuyer" a Milano. Nelle prime edizioni i numeri parlano di 92 giornate di eventi in Lombardia, 462 buyer provenienti da oltre 40 paesi, 2148 imprese lombarde servite, 10736 incontri b2b, oltre 900 accordi conclusi. Il progetto "InBuyer" è di Unioncamere Lombardia e Sistema Camerale Lombardo, con il supporto di Promos, Azienda Speciale per le Attività Internazionale della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi. L'iniziativa prevede l'accoglienza di operatori economici selezionati con l'obiettivo di favorire il processo di internazionalizzazione e creare occasioni di business per le imprese lombarde attraverso l'organizzazione di circa 2000 incontri b2b nel corso di 19 appuntamenti in tutte le province della Lombardia. Grazie al progetto, le imprese possono incontrare gratuitamente circa 100 buyer selezionati, provenienti da paesi di tutto il mondo, tra questi: Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lituania, Regno Unito, Romania, Polonia, Spagna, Svezia, Ungheria, Israele, Brasile, Canada, Usa, Algeria, Angola, Marocco, Azerbaijan, Corea del Sud, Georgia, Giappone, India, Kazakhstan, Libano, Russia, Singapore, Tajikistan, Thailandia, Vietnam, Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Iran, Oman, Qatar. (segue) (Rem)