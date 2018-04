Albania: opposizione fa appello a disobbedienza civile contro operato governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione albanese, composta dal Partito democratico (Pd), principale formazione di centro destra guidata da Lulzim Basha e il Movimento socialista per l'Integrazione (Lsi), partito del centro sinistra, inviterà i cittadini alla disobbedienza civile: lo ha annunciato lo stesso Basha al termine di una riunione con i deputati e i gruppi dirigenti dei partiti di opposizione. La dichiarazione arriva dopo la manifestazione di protesta, dello scorso fine settimana, contro l'introduzione del pedaggio sulla tratta albanese dell'autostrada che college il paese con il Kosovo, poi degenerata in una serie di scontri con la polizia locale. "In tutti questi anni, l'opposizione ha esaurito, tutto il suo spazio istituzionale. In questo paese non c'è più democrazia, ma un governo che viola la costituzione e le leggi, senza rendere conto a nessuno", ha dichiarato Basha. (segue) (Alt)