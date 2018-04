Kosovo: presidente Thaci, progressi concreti verso liberalizzazione visti Ue

- Il Kosovo ha compiuto progressi concreti verso il rafforzamento dello Stato di diritto, raggiungendo risultati importanti anche nella lotta alla corruzione. Lo ha affermato il presidente kosovaro Hashim Thaci sottolineando che tutto ciò lascia spazio alla liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari nell'Ue. Secondo Thaci, riferisce il portale d'informazione "Gazeta Express", il Kosovo ha dato adempimento a 95 criteri necessari posti dall'Ue per la liberalizzazione dei visti, compresi quelli relativi alla lotta alla corruzione e allo Stato di diritto. "Negli ultimi dieci anni il Kosovo ha intrapreso una serie ampia di azioni sullo Stato di diritto e ha adottato la legislazione necessaria per affrontare la questione", ha detto Thaci assicurando che le istituzioni del paese continueranno a lavorare per dare attuazione a tali norme. Tra i risultati raggiunti, Thaci ha elencato le leggi sulla lotta alla criminalità organizzata, la riforma del codice di procedura penale e sull'Agenzia nazionale anti-corruzione. (segue) (Kop)