Kosovo: presidente Thaci, progressi concreti verso liberalizzazione visti Ue (3)

- "Il voto sulla demarcazione dei confini è la condizione finale, per quanto ingiusta possa apparire, per i cittadini del Kosovo di viaggiare liberamente in Europa. Ora la palla passa alla Commissione europea per lavorare con noi e effettuare i passi necessari in modo che i bambini kosovari possano rompere le catene di decenni di isolamento". "Vorrei ribadire che la partnership con il popolo e la leadership del Montenegro, nostro alleato e partner strategico, è stata decisiva per permettere il voto oggi", ha dichiarato Thaci precisando che tale contributo è stato fondamentale "sia quando abbiamo siglato il Trattato nel 2015 che per l'intesa con Podgorica di alcune settimane fa". Il presidente kosovaro e l'omologo montenegrino Filip Vujanovic hanno infatti siglato a febbraio una dichiarazione congiunta, che lascerebbe aperta la possibilità di modifiche ad alcune parti dell'accordo anche in un momento successivo alla ratifica. Tale dichiarazione ha avuto il merito di compattare gli schieramenti di maggioranza e opposizione a Pristina, assicurando alcuni deputati contrari all'accordo per presunte perdite territoriali per oltre 8000 ettari "subite" dal Kosovo. (segue) (Kop)