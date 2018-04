Serbia-Kosovo: vicepremier serbo Ljajic, non c'è alternativa a dialogo con Pristina (3)

- Il ministro dell'Agricoltura di Pristina ed esponente della Lista serba, Nenad Rikalo, è stato trasferito in terapia intensiva presso il reparto di Chirurgia dell'ospedale di Mitrovica dopo che è stato percosso nel corso dell'irruzione. L'ospedale di Mitrovica ha prestato soccorso in totale a 32 persone rimaste ferite. La polizia kosovara ha percosso il ministro dell'Agricoltura, il serbo kosovaro Nenad Rikalo, "perché non lo ha riconosciuto": lo ha detto il premier kosovaro Ramush Haradinaj nel corso della seduta governativa tenuta il 29 marzo a Pristina. "E' alto. Quando gli agenti l'hanno visto devono aver pensato che era qualcuno delle unità speciali", ha aggiunto Haradinaj secondo quanto riportava allora il quotidiano "Zeri". Il premier ha infine invitato tutti a "guardare avanti" perché "bisogna che viviamo tutti in Kosovo, in pace". Nella stessa seduta governativa il primo ministro ha chiesto alla Lista serba di non lasciare la coalizione di governo. (segue) (Seb)