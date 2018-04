Serbia-Kosovo: vicepremier serbo Ljajic, non c'è alternativa a dialogo con Pristina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la seduta alla quale ha preso parte anche il vicepremier uscente ed esponente di Lista serba Dalibor Jevtic, il premier kosovaro ha invitato lo schieramento della minoranza serba a "continuare il dialogo perché siamo obbligati a lavorare per il bene dei nostri cittadini; per aiutare i cittadini a vivere in pace". Secondo il portale d'informazione "Gazeta Express", Jevtic ha fatto presente nell'incontro che la Lista serba non intende retrocedere dalla propria posizione sottolineando che una prosecuzione della collaborazione nel governo di Pristina è impossibile alla luce dei recenti fatti di Mitrovica. Il vicepremier uscente ha inoltre criticato i colleghi di etnia albanese, in particolare i ministri dell'Interno e degli Esteri, Flamur Sefaj e Behgjet Pacolli, per il loro atteggiamento nella vicenda legata all'arresto a Mitrovica del direttore dell'ufficio serbo per il Kosovo Marko Djuric. (segue) (Seb)