Albania: proteste contro arresto manifestanti di Kukes

- Decine di cittadini si sono riuniti oggi davanti alla sede della Polizia a Tirana dove sono detenuti alcuni dei dimostranti arrestati in seguito ai violenti scontri del fine settimana nella zona di Kukes, nel nord dell'Albania. Le violenze sono avvenute durante una manifestazione contro l'introduzione del pedaggio sulla tratta albanese dell'autostrada che porta al confine con il Kosovo. Complessivamente, la procura ha emesso 36 ordini di arresto. In manette sono finiti sinora 23 manifestanti, di cui una parte è stata trasferita a Tirana. I cittadini riuniti davanti alla sede della polizia nella capitale chiedono che le persone in stato d'arresto vengano rimesse in libertà. A loro si sono uniti anche alcuni deputati dell'opposizione, composta dal Partito democratico (Pd), principale formazione del centrodestra, e dal Movimento socialista per l'integrazione (Lsi), formazione di centrosinistra. (segue) (Alt)