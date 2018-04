Serbia: premier Brnabic, per il momento non si valuta un rimpasto di governo

- Al momento la Serbia non sta assolutamente prendendo in considerazione un rimpasto di governo. Lo ha detto la premier serba Ana Brnabic citata dalla stampa locale. Secondo Brnabic, ora la Serbia ha bisogno di unità. "Abbiamo problemi molto più urgenti da affrontare: purtroppo la situazione in Kosovo e Metohija non è buona o stabile”, ha detto la capo del governo di Belgrado. “Neanche nei miei sogni avrei potuto pensare che Pristina fosse in grado” di compiere un gesto come l’arresto del capo dell’ufficio governativo serbo per il Kosovo Marko Djuric. Secondo le autorità di Pristina, Djuric è stato fermato per essere entrato illegalmente nel territorio kosovaro. Le unità speciali della polizia kosovara hanno fatto irruzione nella sala dove si teneva una conferenza dedicata al dialogo interno sul Kosovo avviato dalle autorità serbe. Djuric dopo poche ore è stato scarcerato.(Seb)