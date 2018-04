Albania: protesta contro pedaggio, Unione Camere di commercio condanna atti violenza

- L'Unione delle Camere di commercio in Albania ha condannato oggi gli atti di violenza in cui è degenerata lo scorso fine settimana la protesta di alcune centinaia di cittadini contro l'introduzione del pedaggio sulla tratta autostradale che porta verso il Kosovo. Durante la protesta sono stati dati alle fiamme i caselli della società che ha ottenuto in concessione la gestione e la manutenzione della tratta. "La violenza contro gli investimenti delle imprese private è intollerabile", si legge nella dichiarazione dell'Unione delle Camere di commercio, che sottolinea nel frattempo "l'importanza di un immediato dialogo fra il governo e la società che gestisce la tratta per agevolare le tariffe per gli utenti commerciali e privati ad alta frequenza dell'autostrada". (segue) (Alt)