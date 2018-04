Speciale difesa: Ue, per Mogherini serve forza di pace dai Balcani sino ad Afghanistan

- Serve una forza di pace che vada dai Balcani sino all’Afghanistan grazie al sostegno dell'Unione europea. E' quanto afferma l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini nel suo blog, facendo un bilancio dell'ultima settimana di incontri diplomatici in funzione della ripresa del dialogo in diversi scenari caratterizzati da conflitti o tensioni politiche, a sfondo territoriale. "Ho passato la settimana tra l’Asia centrale, i Balcani e Bruxelles. Prima a Tashkent, in Uzbekistan, dove ho aperto i lavori della conferenza internazionale di pace per l’Afghanistan insieme al presidente afghano Ashraf Ghani e quello uzbeko Shavkat Mirziyoyev. È stato un momento importante, per raccogliere il sostegno internazionale alla proposta di Ghani di aprire negoziati tra il suo governo e i talebani", ha spiegato Mogherini sottolineando di aver "potuto portare la disponibilità dell’Unione europea ad accompagnare questo processo, con tutta la nostra forza – politica, diplomatica ed economica – per aiutare a ricucire il tessuto della società afgana, la sua democrazia, e a rafforzare la cooperazione e le connessioni tra l’Afghanistan e i suoi vicini".Mogherini ha anche ricordato di aver incontrato alla conferenza di Tashkent il presidente afgano Ghani e quello uzbeko Shavkat Mirziyoyev, ma anche il ministro degli Esteri indiano Mj Akbar, quello pakistano Muhammad Asif, "con i quali abbiamo dato seguito alle decisioni che avevamo preso durante il nostro incontro a Samarcanda alla fine dello scorso anno". Dall’Uzbekistan a Belgrado, l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera ha sottolineato che di aver parlato con il presidente serbo Aleksandar Vucic del futuro del dialogo con Pristina, facilitato dall’Unione europea, all’indomani di "un episodio di tensione molto grave avvenuto lunedì (26 marzo) in Kosovo", ha spiegato Mogherini in riferimento al discusso arresto del direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo a Mitrovica nord. Al ritorno a Bruxelles, Mogherini ha ricordato di aver "approvato con la Commissione europea un piano per rimuovere gli ostacoli – fisici e burocratici – che rendono complicato ai militari europei di muoversi all’interno del nostro continente. Uno degli impegni presi nel contesto del lavoro che stiamo facendo in questi ultimi anni sulla difesa europea", ha aggiunto. (Res)