Serbia-Kosovo: presidente Vucic, risolvere questione con Pristina è fondamentale

- La Serbia non sostiene il mantenimento dello status quo in merito alla questione del Kosovo. Lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic nel corso di una tavola rotonda organizzata a Belgrado nel quadro della “Conferenza nazionale sull’Ue”. Secondo quanto riferisce l’emittente televisiva “B92”, lo stato di “conflitto congelato” non è favorevole per la Serbia perché concede sempre meno spazio alle possibilità di proteggere la sovranità “della provincia”. “Risolvere il problema di Kosovo e Metohija è essenziale per il nostro paese”, ha affermato Vucic. Il capo dello Stato serbo ha detto inoltre che i colloqui tra Belgrado e Pristina continueranno, ma che non si sa come e in quale formato. "Quando attueranno tutto ciò che è stato firmato e concordato, saremo pronti a continuare i colloqui", ha detto Vucic, secondo cui l’obiettivo della parte albanese è di prendere il controllo a tutti i costi dell’area di Kosovo e Metohija per completare il loro percorso volto a ottenerne la sovranità. (Seb)