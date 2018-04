Serbia-Kosovo: ministro Esteri Dacic, indipendenza e seggio Onu per Pristina sono “fuori discussione” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dacic ha descritto l'arresto in Kosovo avvenuto la scorsa settimana del funzionario serbo Marko Djuric come "vergognoso per la scena politica in Europa e per l'Ue". "Penso che Pablo Escobar (il noto narcotrafficante colombiano) avrebbe avuto un trattamento migliore se lo avessero arrestato: Djuric non è un criminale, non una persona che ha infranto la legge e se si è trattato di un arresto motivi politici, avrebbe potuto essere fatto in modo diverso", ha detto Dacic, aggiungendo che le procedure per le visite di funzionari sono state "concordate a Bruxelles diverse volte". Il ministro ha infine lodato l’operato del presidente serbo Aleksandar Vucic che ha saputo mantenere un atteggiamento istituzionale e moderato: "Se si fosse comportato emotivamente o irrazionalmente, la reazione probabilmente sarebbe stata tale da trascinarci in un’escalation". (Seb)