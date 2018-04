Kosovo: stampa locale, direttore intelligence non si dimetterà come richiesto da premier Haradinaj (5)

- Il Kosovo è “uno Stato democratico che rispetta i diritti individuali di ogni persona a prescindere dell'appartenenza etnica, religiosa e politica", ha affermato ieri sera il presidente kosovaro Hashim Thaci, commentando l'arresto e l'estradizione di sei cittadini turchi avvenuto nel paese balcanico. Thaci ha voluto assicurare i cittadini stranieri presenti in Kosovo spiegando che la decisione è stata presa "in quanto non avevano un permesso di residenza" nel paese. "Nessuno potrà essere perseguito censurato o deportato per la sua fede o ideologia differente da qualcun altro", ha aggiunto il capo dello Stato. Anche il presidente del parlamento Veseli era intervenuto sulla vicenda sostenendo che "non rappresenta la forma classica di tutela dello Stato di diritto o consolidamento della democrazia". Veseli ha richiesto una maggiore trasparenza sulla vicenda e che "il Kosovo non ha alternativa rispetto al percorso europeo". (Kop)