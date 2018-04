Balcani-Ue: fonti stampa, Sofia lavora per evitare assenza di cinque paesi membri a vertice 17 maggio

- L'Unione europea rischia di presentarsi divisa al prossimo vertice sui Balcani occidentali in programma il 17 maggio a Sofia. I cinque paesi dell'Ue che non riconoscono il Kosovo (Cipro, Grecia, Slovacchia, Romania, Spagna) hanno reso noto infatti che non intendono prendere parte al vertice di maggio in Bulgaria, proprio alla luce della presenza degli esponenti di Pristina. Secondo quanto spiegato dalla presidenza di turno bulgara del Consiglio Ue, il summit di Sofia si svolgerà alla presenza del Kosovo ma nel rispetto delle differenti posizioni riguardo il riconoscimento dell'indipendenza di Pristina. Il Kosovo dovrebbe prendere parte al summit Ue in Bulgaria con il primo ministro Ramush Haradinaj. "Siamo consapevoli dell'importanza dei rapporti dei paesi membri che non hanno riconosciuto il Kosovo; stiamo lavorando con questi paesi per risolvere la questione", ha assicurato la portavoce della presidenza bulgara Genoveva Cervenakova citata dal portale "Independent Balkans News Agency". La Cervenakova ha ribadito che Sofia auspica la presenza di tutti i 28 paesi membri dell'Ue per inviare un messaggio di unità riguardo il percorso di integrazione dei Balcani occidentali.(Kop)