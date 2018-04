I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo-Turchia: premier Haradinaj risponde a Erdogan, Ankara eviti ingerenze in nostri affari interni - Il Kosovo è in grado di gestire i propri affari interni senza indicazioni da parte del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Questa la risposta del premier Ramush Haradinaj alle frasi del presidente turco, che ha criticato sabato la gestione da parte delle autorità kosovare dell'arresto ed estradizione di sei cittadini turchi, accusati di essere legati al movimento Feto dell'ex imam Fetullah Gulen. Haradinaj, riferisce la stampa locale, ha scelto di intervenire in risposta al presidente Erdogan oggi durante la cerimonia in ricordo dell'eroe albanese (Giorgio Castriota Scanderbeg) che ha combattuto contro l'Impero ottomano nel corso del 15mo secolo. Secondo Haradinaj, Pristina non commette ingerenze negli affari interni della Turchia e pertanto anche Ankara dovrebbe fare lo stesso con il Kosovo. Il presidente turco Erdogan ha criticato duramente il primo ministro del Kosovo Haradinaj per aver rimosso dall’incarico il ministro dell’Interno e il capo dell’agenzia di intelligence di Pristina, rispettivamente Flamur Sefaj e Driton Gashi. “La pagherai”, ha affermato Erdogan rivolgendosi a Haradinaj durante un comizio del suo partito Giustizia e sviluppo (Akp) tenutosi sabato scorso a Istanbul. (segue) (Res)