I fatti del giorno - Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo-Turchia: premier Haradinaj, da Erdogan dichiarazioni incomprensibili - Le recenti dichiarazioni del presidente turco Recep Tayyip Erdogan "sono incomprensibili": nessuno dall'esterno può prendere decisioni sugli affari interni del Kosovo. Lo ha ribadito il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj, in un'intervista all'emittente "Voice of America". Haradinaj ha sottolineato che Pristina è attenta ai rapporti con tutti i paesi, Turchia inclusa: "Siamo grati per il riconoscimento e per il sostegno ai piani legati all'adesione alle organizzazioni internazionali", ha detto parlando d'altra parte di "oscurità" sulla vicenda dell'arresto e dell'estradizione dei sei cittadini turchi. Secondo Haradinaj, il Kosovo non dà consigli alla Turchia e quindi si aspetta lo stesso da Ankara in quanto è in grado di gestire i propri affari interni senza indicazioni da parte di Erdogan. Haradinaj ha così risposto alle frasi del presidente turco, che ha criticato sabato la gestione da parte delle autorità kosovare dell'arresto ed estradizione di sei cittadini turchi, accusati di essere legati al movimento Feto dell'ex imam Fetullah Gulen. (segue) (Res)