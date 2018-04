Speciale infrastrutture: Albania-Kosovo, duri scontri fra manifestanti e polizia durante proteste per pedaggi autostrada transfrontaliera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protesta di alcune centinaia di cittadini albanesi a Kukesi, ai quali si sono uniti anche gruppi provenienti dal Kosovo, contro il pedaggio sulla tratta albanese dell'autostrada che porta verso il confine, è degenerata in duri scontri con la polizia. I manifestanti hanno lanciato sassi contro le forze dell'ordine, schierate di fronte ai caselli del pedaggio, e successivamente hanno tentanto di aprirsi un varco nel cordone. Le unità antisommossa hanno risposto a colpi di manganello, per poi ritirarsi. I dimostranti hanno successivamente assalito i caselli che sono prima stati dati alle fiamme e poi completamente distrutti. Sono almeno 12 gli agenti di polizia rimasti feriti, così come diversi manifestanti.La protesta si è conclusa sabato pomeriggio, rendendo possibile la circolazione degli automezzi rimasti bloccati. Il premier albanese Edi Rama in un post su Facebook ha parlato di "una barbara violenza contro la polizia e il patrimonio pubblico che riceverà la dovuta risposta". Il leader dell'opposizione albanese di centrodestra Lulzim Basha, il quale ha pubblicamente contestato l'introduzione del pedaggio ha dichiarato che "la protesta di oggi (sabato 31 marzo) dimostra che la pazienza ha un limite. Chiedo a Rama di sospendere immediatamente il pedaggio". Il ministro dell'Interno Fatmir Xhafaj, ha ribadito che "ci sarà un'aspra risposta nei confronti di qualsiasi persona coinvolta negli atti di violenza contro la polizia e che ha portato a gravi danni alle proprietà pubblica e private. Chi promuove la violenza e l'anarchia subirà la doverosa risposta della legge", ha avvertito Xhafaj. (Alt)