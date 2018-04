Serbia-Kosovo: ministro Esteri Dacic, indipendenza e seggio Onu per Pristina sono “fuori discussione”

- Non ci sono possibilità che la Serbia riconosca l’indipendenza del Kosovo e consenta a Pristina di ottenere un seggio alle Nazioni Unite. Lo ha detto il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, in un’intervista all’emittente “Pink Tv” durante la quale ha ribadito di essersi sempre battuto per "trovare una soluzione di compromesso" alla questione che aiuti a "rimuovere la causa del conflitto". "Non è nel nostro interesse peggiorare la situazione, vogliamo uno status quo pacifico e attuare l'accordo di Bruxelles", ha detto Dacic, invitando la comunità internazionale a dichiarare apertamente se vuole la Serbia come partner o come un ostaggio con cui intrattenere cattive relazioni. Il ministro ha aggiunto che si attende il 20 aprile per vedere se Pristina rispetterà i suoi obblighi nell'accordo di Bruxelles in merito alla formazione della Comunità delle municipalità serbe e ha osservato che se ciò non accadrà, Belgrado "dovrà decidere come procedere". (segue) (Seb)