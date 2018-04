Albania: in calo depositi in valuta, a febbraio meno 47 milioni di euro (2)

- Secondo gli studi e le analisi effettuate dalla Banca centrale del paese l'utilizzo delle valute straniere nell’attività interna economica e finanziaria, sarebbe ad un livello relativamente alto. Il fenomeno è legato sia al diffuso utilizzo delle valute nelle transazioni commerciali che quale uno strumento di risparmi, nella forma dei depositi bancari ma anche come mezzo di finanziamento, in caso di crediti in valuta. Le rimesse dagli immigrati, che in gran parte vivono in Europa, gli stretti rapporti commerciali ed economici con i paesi dell'Unione europea, ma anche con quelli vicini come il Montenegro ed il Kosovo che utilizzano l'euro, hanno fatto in modo che la moneta unica abbia un'ampia diffusione anche se gradualmente ridotta. (segue) (Alt)