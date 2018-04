Serbia-Burundi: ministro Cooperazione internazionale di Bujumbura prosegue visita a Belgrado

- Il ministro per la Cooperazione internazionale del Burundi, Alain Aime Nyamitwe, prosegue la visita avviata ieri a Belgrado. Secondo quanto riporta la stampa locale, nella giornata di oggi è previsto un incontro con il presidente serbo, Aleksandar Vucic. Successivamente Nyamitwe avrà un incontro con la premier serba, Ana Brnabic. Nella giornata di ieri Nyamitwe ha avuto un colloquio con il ministro degli Esteri di Belgrado, Ivica Dacic, il quale ha ringraziato il Burundi per aver ritirato il proprio riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. "Sono stato estremamente felice di ricevere la nota sulla revoca, non tanto per la revoca in sé, quanto per il suo contenuto che rappresenta un serio testo politico", ha commentato ieri Dacic. Il ministro del Burundi ha confermato la decisione del suo governo osservando che il riconoscimento era contrario ai principi su cui si fonda la politica estera del suo paese. "Quello su cui ci siamo concentrati non è stato se riconoscere o no l'indipendenza del Kosovo, ma se le ragioni per cui lo dovremmo fare sono in linea con i nostri principi di politica estera. Se il risultato dell'analisi fosse stato differente, ci saremmo comportati in maniera differente", ha concluso Nyamitwe. (Seb)