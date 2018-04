Kosovo: stampa locale, direttore intelligence non si dimetterà come richiesto da premier Haradinaj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Driton Gashi manterrà il suo posto come direttore dell'agenzia d'intelligence del Kosovo (Aki), nonostante la richiesta di dimissioni avanzata dal premier Ramush Haradinaj in seguito alla vicenda dell'arresto e all'estradizione nei giorni scorsi dei sei cittadini turchi. Lo riferisce il quotidiano "Koha Ditore". Il ministro dell'Interno Flamur Sefaj confermerà invece ufficialmente le sue dimissioni, presentando una lettera pubblica nella giornata di oggi. L'ufficio del presidente Hashim Thaci ha evidenziato tramite una nota ieri che il capo dello Stato non sostiene la decisione di Haradinaj di far dimettere Gashi: "Sta aspettando che le autorità competenti completino le loro indagini per provare se ci sono state violazioni delle procedure legali da parte dell'Aki", spiega la nota. Il quotidiano "Zeri" sottolinea comunque che dopo le dimissioni del ministro dell'Interno e dopo l'abbandono dell'esecutivo da parte della Lista serba "la coalizione di governo è diventata disfunzionale". (segue) (Kop)