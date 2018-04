Albania: proteste a Kukesi per nuova tassa di circolazione

- Centinaia di cittadini di Kukesi, in Albania, si sono riuniti oggi nelle strade del centro per protestare contro la nuova tassa di circolazione. La protesta è stata organizzata dal consiglio comunale con il sostegno della società civile e delle imprese locali. Per sostenere questa iniziativa centinaia di cittadini del Kosovo sono entrati in Albania attraverso il valico di confine di Morina e hanno aderito alla protesta. I cittadini kosovari ono stati costretti a percorrere una lunga distanza prima di raggiungere i manifestanti perché la polizia ha vietato ai loro veicoli di attraversare il confine. I manifestanti sostengono che i pedaggi di 5 euro per le auto e di 22,5 euro per i camion istituiti dal governo nel quadro della nuova tassa di circolazione mettono a repentaglio l’economia locale e quindi dovrebbero essere annullati. (Alt)