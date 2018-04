Kosovo: già in Turchia i sei fermati per legami con movimento Gulen

- Sono stati estradati in Turchia i sei cittadini turchi fermati questa mattina dalla polizia kosovara per presunti legami con il movimento Feto, guidato dall'ex imam Fetullah Gulen. Il portale d'informazione "Gazeta Express" ha precisato che i sei arrestati sono dirigenti di scuole turche nel Kosovo e sarebbero stati identificati come oppositori del presidente Recep Tayyip Erdogan. Le operazioni della polizia sono avvenute questa mattina nella capitale Pristina e nel sud del paese, a Gjakova. (Kop)