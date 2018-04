I fatti del giorno - Balcani (5)

- Serbia: direttore Ufficio per Kosovo, Belgrado sostiene formazione comunità autonoma municipi serbi - Il governo della Serbia sostiene i rappresentanti serbi kosovari nell'intenzione di formare una comunità di municipi a maggioranza serba in Kosovo: lo ha detto il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, secondo quanto riferisce la stampa locale. Djuric ha ribadito che se nell'arco di tre settimane le autorità di Pristina non avranno formato l'associazione di comuni, allora o faranno "da soli" i rappresentanti serbi in Kosovo. "La Serbia è impegnata nella pace e per questo sosteniamo la Lista serba nella formazione della comunità, perché questa è in linea con il diritto nazionale e internazionale e con l'Accordo di Bruxelles", ha concluso Djuric. (Res)