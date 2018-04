I fatti del giorno - Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia: premier Brnabic, tema rimpasto governo quando situazione in Kosovo più calma - Il tema di un eventuale rimpasto di governo sarà affrontato in Serbia quando la situazione in Kosovo "sarà più calma": lo ha dichiarato la premier serba, Ana Brnabic, secondo la stampa locale. La situazione in Kosovo, ha osservato la premier, è un tema di priorità nazionale. "Ho detto (in precedenza) che un rimpasto di governo è per un migliore e più rapido funzionamento del governo stesso, ma d'altra parte, questo governo lavora e sono fiera dei risultati che abbiamo come squadra", ha precisato. Le relazioni fra Belgrado e Pristina si sono fatte più tese dopo l'arresto, avvenuto lunedì a Mitrovica, del direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo Marko Djuric. Secondo le autorità di Pristina, Djuric è stato fermato per essere entrato illegalmente nel territorio kosovaro. Le unità speciali della polizia kosovara hanno fatto irruzione nella sala dove si teneva una conferenza dedicata al dialogo interno sul Kosovo avviato dalle autorità serbe. La conferenza vedeva la partecipazione di Djuric accompagnato dal segretario presidenziale serbo Nikola Selakovic. (segue) (Res)