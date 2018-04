Business news: Albania-Kosovo, protesta imprese contro pedaggio autostradale su tratta albanese

- Oltre 150 tir delle imprese kosovare che hanno rapporti di commercio con l'Albania hanno protestato contro l'introduzione del pedaggio sulla tratta autostradale che collega Tirana con il confine con il Kosovo. Per i mezzi pesanti il pedaggio da pagare è di 22,5 euro, considerato troppo caro dagli imprenditori che hanno attraversato il confine con i loro automezzi vuoti proprio per dimostrare "l'impossibilità di proseguire le relazioni imprenditoriali con l'Albania", ha dichiarato Jetmir Bytyci, rappresentante dell'associazione delle imprese che importano dall'Albania. Gli imprenditori del Kosovo hanno rivolto un appello alle autorità di Tirana per abbassare il valore del pedaggio, introdotto dopo che la gestione e la manutenzione della tratta è stata affidata ad un consorzio di società albanesi. (Alt)