Kosovo: premier Haradinaj annuncia indagini su arresto e deportazione sei cittadini turchi

- Il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha convocato oggi una riunione del Consiglio di sicurezza e chiesto l’avvio di un’indagine sulla vicenda dell'arresto e la deportazione di sei cittadini turchi avvenuta giovedì scorsi. Secondo quanto dichiarato da Haradinaj al termine della riunione, l’incontro odierno è stato incentrato sulla situazione generale della sicurezza nel paese. È la seconda volta che Haradinaj riunisce il Consiglio di sicurezza in pochi giorni, dopo l'arresto del direttore dell’Ufficio serbo per il Kosovo Marko Djuric e l'arresto e la deportazione di sei cittadini turchi accusati essere legati all’ex imam Fetullah Gulen e quindi al colpo di Stato avvenuto in Turchia nel 2016. Secondo Haradinaj, questa situazione non si dovrebbe più ripetere senza il permesso del governo.(Kop)