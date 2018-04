Kosovo: movimento Vetevendosje ricorre a Corte costituzionale contro demarcazione confini Montenegro (5)

- Anche l’ambasciata degli Stati Uniti in Kosovo ha sottolineato che la ratifica dell'accordo conferma che il posto di Pristina è in Europa. "Ogni parlamentare che ha votato per la ratifica di questo accordo può essere fiero di sapere di aver fatto la cosa giusta e una scelta coraggiosa per il bene del vostro paese", si legge in una nota diffusa dall'ambasciata Usa. Secondo la rappresentanza di Washington a Pristina, "ora l'attenzione del governo del Kosovo deve rivolgersi alle altre priorità in agenda che faranno avanzare il paese sullo Stato di diritto, sullo sviluppo economico e sulle aspirazioni euro-atlantiche. L'ambasciata e gli Stati Uniti - prosegue la nota - continueranno a sostenere gli sforzi dei cittadini del Kosovo per raggiungere la piena integrazione della nazione nella famiglia europea". (Kop)