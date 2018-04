Speciale Infrastrutture: Albania, lunghi dibattiti in aula su introduzione pedaggio per autostrada verso Kosovo

- L'introduzione del pedaggio sulla tratta autostradale che collega l'Albania con il Kosovo è stata oggi fonte di lunghi dibattiti in aula a Tirana fra la maggioranza del premier albanese di centro sinistra Edi Rama e l'opposizione composta dal Partito democratico (Pd) principale formazione del centro destra guidata da Lulzim Basha ed il Movimento socialista per l'integrazione (Lsi) partito del centro sinistra. Il ministro delle Infrastrutture ha dichiarato che "lo Stato non ha la possibilità finanziarie per fare fronte ai grandi costi di manutenzione della tratta. Perciò è stato affidato ai privati, che inoltre dovranno investire anche circa 200 milioni di euro per la conclusione dei lavori lasciati a metà dal tempo del governo dell'ex premier Sali Berisha" del centro destra.Il pedaggio oscilla da 2,5 euro per le moto a 22,5 euro per i mezzi pesanti. Per Basha si tratterebbe di "una doppia tassazione, visto che già gli albanesi che possiedono un automezzo pagano una tassa annua destinata proprio alla manutenzione della rete autostradale". Ma il premier Rama ha ricordato invece che l'iniziativa per il pedaggio risale già al tempo del suo predecessore Sali Berisha. "E' vero – ha replicato l'ex premier – ma dopo un'analisi dettagliata abbiamo rinunciato", sottolineando il fatto che "questa tassa riguarda anche i cittadini del Kosovo, ed è una vergogna". E' su questo aspetto che ha premuto anche Monika Kryemadhi del Lsi, secondo la quale il pedaggio sarebbe un muro di divisione fra i due paesi.L'introduzione del pedaggio ha provocato ieri anche la protesta degli imprenditori kosovari. Oltre 150 tir delle imprese kosovare che hanno rapporti di commercio con l'Albania hanno attraversato il confine con i loro automezzi vuoti proprio per dimostrare "l'impossibilità di proseguire le relazioni imprenditoriali con l'Albania", ha dichiarato Jetmir Bytyci, rappresentante dell'associazione delle imprese che importano dall'Albania. Per i mezzi pesanti il pedaggio da pagare è di 22,5 euro, considerato troppo caro dagli imprenditori del Kosovo, i quali hanno rivolto un appello alle autorità di Tirana per abbassare il valore del pedaggio, introdotto dopo che la gestione e la manutenzione della tratta è stata affidata ad un consorzio di società albanesi. (Alt)