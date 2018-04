Kosovo: vertici istituzionali chiedono chiarezza su arresto di 6 turchi accusati di legami con movimento Feto

- Il Kosovo è uno Stato democratico che rispetta i diritti individuali di ogni persona "a prescindere dell'appartenenza etnica, religiosa e politica". Lo ha sottolineato il presidente kosovaro Hashim Thaci, commentando l'arresto e l'estradizione di sei cittadini turchi avvenuto ieri nel paese balcanico. Thaci ha voluto assicurare i cittadini stranieri presenti in Kosovo spiegando che la decisione di ieri è stata presa "in quanto non avevano un permesso di residenza" nel paese. "Nessuno potrà essere perseguito censurato o deportato per la sua fede o ideologia differente da qualcun altro", ha aggiunto il capo dello Stato. Anche il presidente del parlamento Kadri Veseli è intervenuto sulla vicenda sostenendo che "non rappresenta la forma classica di tutela dello Stato di diritto o consolidamento della democrazia". Veseli ha richiesto una maggiore trasparenza sulla vicenda e "il Kosovo non ha alternativa rispetto al percorso europeo". (segue) (Kop)