Kosovo: presidente parlamento Veseli, arresto cittadini turchi invia messaggio negativo (3)

- Lo stesso premier Haradinaj aveva invitato ieri sera il direttore della polizia Shpend Maxhuni, il ministro dell'Interno Flamur Sefaj e quello della Giustizia Abelard Tahir ha presentare un "rapporto esaustivo" per chiarire i contorni dell'arresto e dell'estradizione dei sei turchi. I sei cittadini turchi fermati ieri mattina dalla polizia kosovara per presunti legami con il movimento Feto, guidato dall'ex imam Fetullah Gulen, sono stati trasferiti in Turchia già nel pomeriggio di giovedì. Il portale d'informazione "Gazeta Express" ha precisato che i sei arrestati sono dirigenti di scuole turche nel Kosovo e sarebbero stati identificati come oppositori del presidente Recep Tayyip Erdogan. Le operazioni della polizia sono avvenute ieri mattina nella capitale Pristina e nel sud del paese, a Gjakova. (Kop)