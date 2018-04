I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo: presidente parlamento Veseli, arresto cittadini turchi invia messaggio negativo - Il primo ministro Ramush Haradinaj e il presidente Hashim Thaci devono essere ritenuti responsabili per il trattamento subito dai sei cittadini turchi, arrestati ieri in Kosovo. Questa l'accusa del presidente del parlamento di Pristina e leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Kadri Veseli, che ha criticato il capo delle Stato e il premier per non essere stato informato dell'operazione delle forze di polizia che ieri ha portato all'arresto dei sei cittadini turchi. "Kosovo e Turchia sono paesi amici, ma queste azioni non aiutano la partnership", ha aggiunto Veseli precisando che la vicenda "invia un messaggio negativo". Il primo ministro kosovaro ha annunciato questa mattina le dimissioni del ministro dell'Interno Flamur Sefaj e del capo dell'agenzia d'intelligence kosovara Driton Gashi alla luce della gestione "poco chiara" dell'arresto e l'estradizione immediata di sei cittadini turchi in Kosovo, accusati di essere parte del movimento Feto guidato dall'ex imam Fetullah Gulen. Le sei persone coinvolte nel caso sono insegnanti presso scuole turche del Kosovo. "Voglio sottolineare che le azioni di ieri in questo caso (dell'arresto dei cittadini turchi) sono completamente inaccettabili e vanno contro i nostri valori e principi come nazione e come Stato", ha affermato il premier annunciando le dimissioni di Sefaj e Gashi. (segue) (Res)