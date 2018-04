Kosovo: Hong Ip sostituisce Schwendiman alla guida della Procura speciale

- Kwai Hong Ip è stato scelto per sostituire David Schwendiman come procuratore speciale dell'Ufficio per la procura speciale del Kosovo. Il britannico Hong Ip, che assumerà l'incarico dalla mezzanotte del 31 marzo come riferisce il portale d'informazione "Gazeta Express", è stato in questi anni il vice di Schwendiman e ha assicurato che non ci sarà alcuna interruzione nel lavoro della Procura speciale.(Kop)