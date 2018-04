Kosovo: partito Ldk torna a chiedere elezioni anticipate

- Il capo gruppo parlamentare della Lega democratica del Kosovo (Ldk) Abdullah Hoti è tornato a chiedere elezioni anticipate a Pristina. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la richiesta è avvenuta questa volta alla luce della gestione da parte del governo della vicenda dell'arresto e dell'estradizione ieri in Kosovo di sei cittadini turchi. "Il loro arresto e l'estradizione dimostra che il primo ministro non ha controllo sul suo ufficio, sulla polizia e le istituzioni", ha detto Hoti aggiungendo che la vicenda "ha creato una nuova realtà e i partiti politici dovrebbero sedere ad un tavole per accordarsi sulla data per le prossime elezioni parlamentari". Il primo ministro Ramush Haradinaj e il presidente Hashim Thaci devono essere ritenuti responsabili per il trattamento subito dai sei cittadini turchi, arrestati ieri in Kosovo. Questa l'accusa del presidente del parlamento di Pristina e leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Kadri Veseli, che ha criticato il capo delle Stato e il premier per non essere stato informato dell'operazione delle forze di polizia che ieri ha portato all'arresto dei sei cittadini turchi. "Kosovo e Turchia sono paesi amici, ma queste azioni non aiutano la partnership", ha aggiunto Veseli precisando che la vicenda "invia un messaggio negativo". (segue) (Kop)