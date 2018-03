Serbia-Austria: premier Brnabic a colloquio con ministro Esteri austriaco Kneissl

- La premier della Serbia, Ana Brnabic, ha ricevuto il ministro degli Esteri austriaco, Karin Kneissl, oggi in visita a Belgrado. Secondo una nota del governo serbo, la Brnabic ha ringraziato Vienna per il sostegno fornito al percorso di adesione europea della Serbia. La Brnabic ha ribadito che l'adesione all'Ue è l'obiettivo strategico del paese, e auspicato che a giugno possano essere aperti dei nuovi capitoli negoziali. Il ministro austriaco ha dichiarato che l'integrazione dei Balcani occidentali all'Ue resta una delle priorità della politica estera dell'Austria, la quale continuerà a sostenere il processo di adesione della Serbia. La Brnabic ha poi espresso preoccupazione per i recenti avvenimenti in Kosovo e illustrato i dettagli dell'arresto del direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, avvenuto lunedì a Mitrovica. Belgrado, ha aggiunto la Brnabic, prosegue nel suo impegno per il dialogo, ma si aspetta che anche Pristina attui l'Accordo di Bruxelles in tutte le parti concordate. (segue) (Seb)