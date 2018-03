Ue: Seae, l'italiano Gentilini nominato Direttore per Medio Oriente e Nord Africa

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, ha nominato il diplomatico italiano Fernando Gentilini Direttore amministrativo per il Medio Oriente e il Nord Africa del Servizio europeo per l'azione esterna. Attualmente Gentilini sta svolgendo l'incarico di Rappresentante speciale dell'Ue per il processo di pace in Medio Oriente. In passato è stato Direttore del Seae per l'Europa occidentale, i Balcani occidentali e la Turchia, oltre che Rappresentante speciale dell'Ue in Kosovo. Tra le nomine di oggi anche quella di Belen Martinez Carbonell a Direttore per le risorse umane del Seae, quella di Bjorn Larsson a Direttore per la sicurezza e le infrastrutture, di Philippe Ruys a Direttore per il Bilancio, mentre Patricia Llombart Cussac sarà il prossimo Capo delegazione dell'Ue in Colombia. (Beb)